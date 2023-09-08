Россиянка опровергла то, что поставила одноклассницу сына на колени из-за телефона

Жительница Томской области, которую обвиняют в том, что она заставила 10-летнюю одноклассницу сына извиняться перед ней на коленях за повреждение его телефона во время игры, опровергла это. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, она даже не просила ученицу извиняться перед ней.

«Нет, вы что, боже упаси. Все то, что излагается от мамы девочки… все было совсем не так. На колени никто никого не ставил. Вы мне говорите то, чего не было», — сказала она.

Женщина рассказала, что спросила у всех присутствующих школьниц о том, кто разбил телефон ее сына, после чего — попросила у одной из них номер ее матери.

«Я ни с кем даже не связывалась, никаких претензий не озвучивала», — подчеркнула мать школьника.

Инцидент произошел в одной из школ села Кожевниково. До этого сообщалось, что 32-летняя родительница пришла забрать из образовательного учреждения своего сына-четвероклассника. В классе она заметила, что в телефон, принадлежащий ее ребенку, играет его одноклассница, тогда мать стала обвинять девочку в том, что она якобы сломала мобильное устройство. По словам свидетелей, женщина сначала кричала на младшеклассницу, а затем поставила ее на колени и потребовала извинений.

Родители пострадавшей обратились в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении матери школьника. Теперь женщине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что мужчина ударил мальчика на территории школы в селе Томской области.