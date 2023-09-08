В ЦИК сообщили о количестве DDoS-атак на систему ДЭГ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что на 12.00 по московскому времени на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено 5024 DDoS-атаки.

Она уточнила, что все атаки были отбиты.

До этого Памфилова назвала чушью утверждения о выборах в России, в том числе в новых регионах страны. Она привела в пример выдержку одной из британских газет о том, что жители новых российских регионов якобы не заинтересованы в выборах. Также она указала на высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что итоги выборов в этих регионах якобы будут сфабрикованы.

Также Памфилова сообщала, что на сентябрьских выборах работают около 219 тыс. наблюдателей.

Ранее Памфилова оценила эффективность многодневной формы голосования.