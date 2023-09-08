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Дерматолог дала советы по уходу за кожей осенью

Дерматолог Шиляева: кожу лица осенью важно ежедневно очищать и увлажнять

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Depositphotos

Осенью происходит смена погода — меняется температурный режим, появляются сырость и холодный ветер, поэтому важно правильно ухаживать за кожей лица. Об этом NEWS.ru рассказала дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева.

«Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — пояснила специалист.

Она посоветовала обратиться к дерматологу или косметологу, который поможет подобрать индивидуальный уход для определенного типа кожи. Эксперт напомнила, что преобладающий тип кожи у большинства россиян — смешанный, однако есть еще три типа — нормальный, сухой и жирный.

«Если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний, — предупредила Шиляева.

Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева до этого советовала не отказываться от солнцезащитного крема осенью. Она пояснила, что в это время года уровень ультрафиолетового излучения снижается по сравнению с летом, но это не означает, что защита больше не нужна.

Ранее врач описал внешность людей, у которых повышен риск развития меланомы.

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