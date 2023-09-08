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В Карелии из горного парка украли его главный символ

Из горного парка «Рускеала» в Карелии украли Марморика Луку

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Горный Парк Рускеала/VK

Из горного парка «Рускеала» в Карелии неизвестные украли его главный символ — статую хозяина Горного парка. Об этом сообщили на странице туристического комплекса во «ВКонтакте».

«Сегодня мы хотим поделиться, к сожалению, неприятной новостью. Из Горного парка украли Марморика Луку. Это главный Марморик, хозяин Горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка», — рассказали сотрудники комплекса.

Работники парка отметили, что случившееся — ни что иное как акт вандализма, а также кража чужой собственности, и предупредили, что нарушителей ждет ответственность.

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