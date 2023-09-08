Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выросло число отравившихся шаурмой в Курской области

Число отравившихся шаурмой в курском Льгове достигло 22

close
100%
Depositphotos

Число отравившихся шаурмой в городе Льгове в Курской области выросло до 22 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, управление продолжает вести эпидрасследование по факту отравления людей после употребления в пищу шаурмы в павильоне «Шаурма на Гагарина».

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших выявлен возбудитель стафилококк», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор наложил временный запрет на деятельность данной торговой точки, специалисты осуществляют внеплановую проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее жительница города Льгов Курской области Ирина, отравившаяся шаурмой в киоске на улице Гагарина, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении и никаких проблем не было.

8 сентября сообщалось, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина.

Следственный комитет по Курской области возбудил уголовное дело.

Ранее на севере Москвы 32 человека отравились в кафе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях