Выросло число отравившихся шаурмой в Курской области

Число отравившихся шаурмой в городе Льгове в Курской области выросло до 22 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, управление продолжает вести эпидрасследование по факту отравления людей после употребления в пищу шаурмы в павильоне «Шаурма на Гагарина».

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших выявлен возбудитель стафилококк», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор наложил временный запрет на деятельность данной торговой точки, специалисты осуществляют внеплановую проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее жительница города Льгов Курской области Ирина, отравившаяся шаурмой в киоске на улице Гагарина, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении и никаких проблем не было.

8 сентября сообщалось, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина.

Следственный комитет по Курской области возбудил уголовное дело.

Ранее на севере Москвы 32 человека отравились в кафе.