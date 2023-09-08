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В Лужниках в День города будет работать медиачайная

На Мосурбанфоруме в Лужниках 9 и 10 сентября проведут медиачаепитие

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пресс-служба Rambler&Co

В День города Москвы, 9 и 10 сентября, Rambler&Co в рамках Московского урбанистического форума откроет свою медиачайную в «Лужниках». Об этом сообщает пресс-служба компании. Она будет работать на центральной аллее недалеко от памятника Ленину.

В креативном поп-ап пространстве медиахолдинга можно отдохнуть, пообщаться и согреться авторским чаем со вкусом девяти СМИ Rambler&Co.

«Классические – для чтения новостей дня, с яркими цитрусовыми нотками – для поклонников спорта, с травами и специями – для аудитории лайфстайл-проектов», — говорится в сообщении.

Как рассказала директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, экоактивность в Лужниках пройдет под лозунгом «Горячие новости СМИ Rambler&Co – на сайте, в смартфоне, в стакане!».

«Продлить лето и уютно провести время на мероприятии помогут уникальные сорта чая, вдохновленные нашими СМИ – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru. Стаканчик для чая съедобный – разработка Инновационного центра «Сколково», а экологичная этикетка с зернами луговых цветов подарит новые эмоции», — сказала она.

Отмечается, что активность пройдет в экофрендли-формате. Промоутеры в одежде из переработанного пластика будут наливать чай в вафельные стаканчики, которые потом можно съесть. Этикетки с чайных пакетиков можно забрать домой, посадить в землю, и из них вырастут цветы.

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