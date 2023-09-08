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В Красноармейске мужчина получил сильные ожоги при взрыве электросамоката

«360»: житель Красноармейска получил ожоги 70% тела при взрыве электросамоката

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Антон Денисов/РИА Новости

Мужчина попал в больницу с ожогами после того, как в его квартире на улице Морозова в Красноармейске взорвался электросамокат. Об этом телеканалу «360» рассказала бывшая жена пострадавшего Мария Курпен.

«Позвонили в полтретьего ночи из больницы, сказали, что мой бывший муж поступил с ожогами 70% тела. В четыре-пять мы были на месте происшествия. Как все говорят — и УК, и пожарные, — взорвался самокат», — поделилась женщина.

Она добавила, что других подробностей о случившемся не знает. Говоря о состоянии бывшего супруга, она отметила, что он находится в сознании и может разговаривать.

«Повреждены руки, спина, лицо, глаза, голова, больше всего — ноги. Он будет находиться в больнице до понедельника, а потом его переведут в ожоговый центр в Подольске», — добавила Курпен.

До этого сообщалось, что в Липецке 80-летний мужчина попал больницу после взрыва самогонного аппарата. Отмечалось, что при взрыве аппарата пенсионера обдало кипящей жидкостью. Мужчина получил ожоги I - III степеней 20% покровов тела, пострадали лицо, туловище, руки и ноги.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда выжил после удара током в 10 тысяч вольт.

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