Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области ищут 14-летнюю девочку-подростка из Бурятии

МВД: в Новосибирской области ищут пропавшую 14-летнюю девушку из Бурятии

close
100%
Shutterstock

В Новосибирской области разыскивают 14-летнюю школьницу, которая 23 августа ушла из дома в поселке Еловка Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, пишет Сиб.фм.

По данным ведомства, в область девушка приехала на попутной фуре. В издании уточнили, что подросток уже пропадала в январе 2023 года, тогда ее нашли в Челябинске. В момент пропажи школьница была одета в штаны темного цвета, клетчатую рубашку и в кроссовки черного-белого цвета.

Граждан, которым известная какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить ее в МВД по Республике Бурятия.

Накануне в поисковом отряде «ЛизаАлерт» составили ориентировку на пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку. Школьница ушла из своего дома на улице Димитрова накануне в первой половине дня, после чего связь с ней оборвалась. К делу подключились поисковики и правоохранители, к настоящему времени следователи уже возбудили дело по факту произошедшего. Родители девочки подозревают, что к пропаже их дочери может быть причастна женщина на сером Nissan.

Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавшую по дороге в соседний поселок 14-летнюю девочку-подростка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях