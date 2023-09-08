В Новосибирской области ищут 14-летнюю девочку-подростка из Бурятии

В Новосибирской области разыскивают 14-летнюю школьницу, которая 23 августа ушла из дома в поселке Еловка Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, пишет Сиб.фм.

По данным ведомства, в область девушка приехала на попутной фуре. В издании уточнили, что подросток уже пропадала в январе 2023 года, тогда ее нашли в Челябинске. В момент пропажи школьница была одета в штаны темного цвета, клетчатую рубашку и в кроссовки черного-белого цвета.

Граждан, которым известная какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить ее в МВД по Республике Бурятия.

Накануне в поисковом отряде «ЛизаАлерт» составили ориентировку на пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку. Школьница ушла из своего дома на улице Димитрова накануне в первой половине дня, после чего связь с ней оборвалась. К делу подключились поисковики и правоохранители, к настоящему времени следователи уже возбудили дело по факту произошедшего. Родители девочки подозревают, что к пропаже их дочери может быть причастна женщина на сером Nissan.

Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавшую по дороге в соседний поселок 14-летнюю девочку-подростка.