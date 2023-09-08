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Стало известно, в каких случаях туристам отказывают в медпомощи по страховке за рубежом

Глава ВСС Кузнецов: туристам могут отказать в медпомощи по страховке за рубежом

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Depositphotos

Оформление медицинской страховки не всегда может спасти туристов от больших расходов на лечение за границей. О том, какие сложности возникают у россиян при оформлении страхового случая за рубежом, «Общественной службе новостей» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

«Есть сложности, связанные с объективными реалиями — на фоне меняющейся общественно-политической среды в ряде стран клиники отказались оказывать помощь по страховке гражданам, и требовали оплаты непосредственно при оказании медпомощи, но потом эти расходы компенсировали, после возвращения в Россию. Еще бывают трудности, если человек не уточнил для себя, что конкретно покрывается страховой программой», — отметил эксперт.

По словам Кузнецова, медицинская страховка поможет покрыть случаи, которые связаны с острым ухудшением состояния здоровья, однако, на туристах все же остается определенная ответственность. Так, если путешественник получил ожоги из-за того, что уснул на пляже, это произошло по его вине, поэтому медицинскую помощь в таком случае ему придется оплатить самостоятельно, пояснил специалист.

Член Совфеда Владимир Круглый до этого посоветовал внимательно читать договор при оформлении медстраховки и обращать внимание на то, входит ли туда обострение хронических заболеваний, травмы при занятии спортом.

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