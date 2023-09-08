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В Польше арестовали группу организаторов нелегальной миграции из Белоруссии

В Польше задержали четверых организаторов нелегальной миграции из Белоруссии

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция в Польше задержала группу организаторов нелегальной миграции из Белоруссии в Западную Европу через территорию страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное бюро расследований Польши.

По данным ведомства, сотрудники провели операцию в Варшаве и Люблинском воеводстве. По ее итогам были задержаны четверо поляков в возрасте от 19 до 33 лет.

Сообщается, что нелегальных мигрантов перевозили на разных арендованных машинах с тонированными задними стеклами. Стоимость переправки в Западную Европу начиналась от 1000 злотых за человека ($250 долларов).

Задержанным было предъявлено обвинение в участии и руководстве организованной преступной группой, а также в организации незаконного пересечения границы. Их поместили под стражу на три месяца.

До этого группа мигрантов попыталась разрушить заграждения на границе Польши и Белоруссии.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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