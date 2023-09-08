Россиянам рассказали, на что обратить внимание при оформлении медстраховки перед отдыхом

Медицинская страховка часто бывает включена в стоимость путевки для отдыха за границей, она защищает туристов от различных рисков во время пребывания в другой стране. О том, на что обратить внимание при ее оформлении, «Общественной службе новостей» рассказал член Совфеда Владимир Круглый.

«Во-первых, необходимо очень внимательно читать договор, например, входит ли туда обострение хронических заболеваний, травмы при занятии спортом. Не многие знают, что в Минздраве России существует спецотдел, который занимается транспортировкой наших граждан из-за границы, если они попали там в госпиталь и находятся в тяжелом состоянии. Есть специальная служба сопровождения врачей, она практически бесплатная», — отметил Круглый.

По его словам, граждане могут оформить договор страхования жизни, в которых входит страховка при выезде в другие страны, страхование супруга, если на отдыхе они прибывают вместе и не только. Сенатор также порекомендовал не отказываться от оформления медстраховки при выезде за рубеж.

Исследование Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что в июне-августе 2023 года россияне вдвое чаще, чем в прошлом году, оплачивали летний отдых кредитной картой и в полтора раза чаще брали на это целевые кредиты.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался похитить ребенка из бассейна отеля на глазах у туристов.