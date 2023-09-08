Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму система ПВО сбила беспилотник

Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на севере Крыма

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого Сергей Аксенов заявил, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Он отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание.

5 сентября в Министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию Российской Федерации беспилотником, который был сбит над Крымом.

2 сентября Минобороны России сообщало о ликвидации надводных беспилотников при попытке атаки на Крымский полуостров.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение РФ с Крымского полуострова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях