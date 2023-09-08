В Крыму система ПВО сбила беспилотник

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого Сергей Аксенов заявил, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Он отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание.

5 сентября в Министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию Российской Федерации беспилотником, который был сбит над Крымом.

2 сентября Минобороны России сообщало о ликвидации надводных беспилотников при попытке атаки на Крымский полуостров.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение РФ с Крымского полуострова.