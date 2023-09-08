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В Барнауле разыскивают 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и пропала

Следком возбудил дело после исчезновения 12-летней жительницы Барнаула

В Барнауле пропала 12-летняя девочка. 7 сентября ориентировку на нее составили в поисковом отряде »ЛизаАлерт».

Школьница ушла из своего дома на улице Димитрова накануне в первой половине дня, после чего связь с ней оборвалась. К делу подключились поисковики и правоохранители, к настоящему времени следователи уже возбудили дело по факту произошедшего.

Несколько городских камер, как уточняется, зафиксировали передвижение девочки, одетой в темно-синюю куртку и черные брюки.

По данным altapress.ru, родители девочки подозревают, что к пропаже их дочери может быть причастна женщина на сером Nissan.

Следствие просит граждан, располагающих полезной информацией о местонахождении несовершеннолетней, обращаться в СУ СК России по Алтайскому краю или звонить в полицию.

Ранее в Прионежском районе Карелии пропала 14-летняя школьница.

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