В Барнауле разыскивают 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и пропала

В Барнауле пропала 12-летняя девочка. 7 сентября ориентировку на нее составили в поисковом отряде »ЛизаАлерт».

Школьница ушла из своего дома на улице Димитрова накануне в первой половине дня, после чего связь с ней оборвалась. К делу подключились поисковики и правоохранители, к настоящему времени следователи уже возбудили дело по факту произошедшего.

Несколько городских камер, как уточняется, зафиксировали передвижение девочки, одетой в темно-синюю куртку и черные брюки.

По данным altapress.ru, родители девочки подозревают, что к пропаже их дочери может быть причастна женщина на сером Nissan.

Следствие просит граждан, располагающих полезной информацией о местонахождении несовершеннолетней, обращаться в СУ СК России по Алтайскому краю или звонить в полицию.

Ранее в Прионежском районе Карелии пропала 14-летняя школьница.