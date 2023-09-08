Гладков сообщил об обстреле белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако снаряд повредил хозяйственную постройку частного жилого домовладения, заявил глава региона.

«На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил он.

9 сентября сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Один из них упал за пределами города на западе Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

5 сентября Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ белгородского села Козинка пострадало свыше 10 домов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.