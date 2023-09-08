Названо количество наблюдателей на сентябрьских выборах в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьских выборах работают около 219 тыс. наблюдателей. Об этом она рассказала в ходе брифинга с журналистами, передает РИА Новости.

«По имеющейся у нас информации на всех избирательных участках <...> почти 219 тыс. наблюдателей», — отметила специалист.

В то же время она попросила журналистов обратить внимание на экран, где было указано точное количество наблюдателей. Согласно официальным данным, всего за ходом голосования следят 218 850 человек.

По данным ЦИК, порядка 92 тыс. наблюдателей были назначены политическими партиями. Кандидаты рекомендовали еще около 47 тыс. человек, а субъекты общественного контроля направили на участки чуть больше 79 тыс. наблюдателей.

В этот раз выборы в России проходят в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. При этом гражданам предстоит проголосовать за высших должностных лиц в 21 регионе страны, а также принять участие в довыборах депутатов Государственной думы.

Ранее Памфилова оценила эффективность многодневной формы голосования.