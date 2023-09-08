В Кривом Роге прогремел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Взрыв в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Подробностей не приводится.

До этого издание «Зеркало недели» сообщало, что в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы.

Утром 8 сентября на подконтрольной Киеву части Запорожской области действовала воздушная тревога.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в городе Сумы на северо-востоке Украины.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.