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Вертолет упал в море, ведутся поиски экипажа

Главное управление авиации ОАЭ сообщило о падении вертолета

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вертолет Bell 212 компании AeroGulf упал в море, в настоящее время ведутся поиски находившихся на борту воздушного судна людей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Главное управление авиации ОАЭ.

Как указал регулятор, пилотами вертолета были граждане Египта и ЮАР.

«Поисково-спасательные отряды извлекли обломки, продолжаются поиски экипажа самолета, на место выехала группа по расследованию авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Ранее у побережья Австралии разбился военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морпехов США. Инцидент произошел возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

29 июля вертолет ВС Австралии разбился во время учений с США.

25 июля самолет Canadair упал в Греции во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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