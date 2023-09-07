В Пятигорске женщина обвинила тренера в изнасиловании ее семилетней дочери

В Пятигорске мужчину подозревают в развращении семилетнего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением о развратных действиях педагога в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, 29 августа 33-летний тренер надругался над ее дочерью. Подробности инцидента не приводятся.

После обращения в отношении учителя возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Минске мужчину, ранее судимого за оборот порно, обвинили в изнасиловании десяти мальчиков.