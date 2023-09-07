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В России выпустили комикс про провальную пиар-высадку украинцев в Крыму

Российским солдатам передадут комикс о неудачном контрнаступлении Украины

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Александр Кондратюк/РИА Новости

В России выпустили комикс «Однажды в День независимости страны 404», сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

«Наш первый комикс про Урожайное получил отличные отзывы как у ребят на передовой, так и аудитории нашего канала. Комиксы тиражом 6 тысяч экземпляров в форматах А5 доставят в окопы на передовую», — говорится в сообщении.

Авторы канала сообщили, что по случаю дня военной разведки Украины был представлен комикс про провальную пиар-высадку на мысе Тарханкут в Крыму.

Как уточнили в Telegram-канале, возвращение полуострова Крым под украинский контроль является одной из главных целей Киева, которую там хотят добиться любой ценой.

Новый комикс расскажет, как главным управлением разведки Украины и силами специальных операций была спланирована операция в западном Черноморье.

«Передовые группы должны были в день независимости водрузить украинский флаг на территории российского полуострова. Операция была спланирована в ночь с 23 на 24 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

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