В России выпустили комикс «Однажды в День независимости страны 404», сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

«Наш первый комикс про Урожайное получил отличные отзывы как у ребят на передовой, так и аудитории нашего канала. Комиксы тиражом 6 тысяч экземпляров в форматах А5 доставят в окопы на передовую», — говорится в сообщении.

Авторы канала сообщили, что по случаю дня военной разведки Украины был представлен комикс про провальную пиар-высадку на мысе Тарханкут в Крыму.

Как уточнили в Telegram-канале, возвращение полуострова Крым под украинский контроль является одной из главных целей Киева, которую там хотят добиться любой ценой.

Новый комикс расскажет, как главным управлением разведки Украины и силами специальных операций была спланирована операция в западном Черноморье.

«Передовые группы должны были в день независимости водрузить украинский флаг на территории российского полуострова. Операция была спланирована в ночь с 23 на 24 августа 2023 года», — говорится в сообщении.