В Самарской области перевернулось судно с рыбаками на борту

В Самарской области ищут одного из рыбаков, который находился на перевернувшейся лодке. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошел недалеко от города Тольятти. По предварительным данным, в акватории Саратовского водохранилища лодка «Прогресс» перевернулась и затонула. Причиной стали крупные волны в водоеме.

На борту находились двое пенсионеров. Один из них был в спасательном жилете и смог выбраться на берег. Второй пропал без вести.

На данный момент специалисты проводят спасательные работы. Правоохранители организовали доследственную проверку.

Ранее на Камчатке двое россиян на яхте спасли нерпу от косаток.