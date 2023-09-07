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В Самарской области перевернулось судно с рыбаками на борту

Под Тольятти перевернулась лодка с рыбаками

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Самарской области ищут одного из рыбаков, который находился на перевернувшейся лодке. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошел недалеко от города Тольятти. По предварительным данным, в акватории Саратовского водохранилища лодка «Прогресс» перевернулась и затонула. Причиной стали крупные волны в водоеме.

На борту находились двое пенсионеров. Один из них был в спасательном жилете и смог выбраться на берег. Второй пропал без вести.

На данный момент специалисты проводят спасательные работы. Правоохранители организовали доследственную проверку.

Ранее на Камчатке двое россиян на яхте спасли нерпу от косаток.

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