Учителя из Москвы задержали по подозрению в распространении наркотиков

Учителя московской школы задержали по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Молодой человек работает учителем физкультуры в школе №937 в Орехово-Борисово. По данным канала, его задержали 6 сентября, поймав с поличным за распространением мефедрона в одном из дворов района.

Директор школы Наталия Дмитриева подтвердила факт задержания сотрудника школы и прокомментировала случившееся в Telegram-канале образовательно организации.

«Следственный комитет проводит проверку, школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий», — рассказала Дмитриева.

Руководитель школы отметила, что администрация уже позаботилась о заменах уроков и секций, которые вел педагог. Также Дмитриева напомнила, что образовательная организация готова предоставить ученикам педагогическую или любую другую поддержку.

Ранее в Туле задержали школьного учителя, который ушел в декрет и стал наркодилером.