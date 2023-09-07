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Учителя из Москвы задержали по подозрению в распространении наркотиков

В Москве учителя физкультуры подозревают в распространении закладок мефедрона

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Телеграм-канал «Mash»

Учителя московской школы задержали по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Молодой человек работает учителем физкультуры в школе №937 в Орехово-Борисово. По данным канала, его задержали 6 сентября, поймав с поличным за распространением мефедрона в одном из дворов района.

Директор школы Наталия Дмитриева подтвердила факт задержания сотрудника школы и прокомментировала случившееся в Telegram-канале образовательно организации.

«Следственный комитет проводит проверку, школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий», — рассказала Дмитриева.

Руководитель школы отметила, что администрация уже позаботилась о заменах уроков и секций, которые вел педагог. Также Дмитриева напомнила, что образовательная организация готова предоставить ученикам педагогическую или любую другую поддержку.

Ранее в Туле задержали школьного учителя, который ушел в декрет и стал наркодилером.

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