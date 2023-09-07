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Врач рассказала о причинах появления храпа и о том, как избавиться от него навсегда

Врач Елизарова: храп может появиться из-за запущенного в детстве заболевания

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Храп является не постоянным недугом, поэтому от него можно избавиться, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

По ее словам, он может появляться из-за заболевания, которое не запустили в детстве, или искривленной перегородки.

«Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — отметила Елизарова.

Она отметила, что для лечения храпа стоит обратиться к специалистам, которые в ходе обследования смогут найти корень проблемы и устранить ее. Для этого может понадобиться сузить верхние дыхательные пути, убрать источники инфекции или удалить миндалины, заключила отоларинголог.

В конце августа исследователи из Европейского респираторного общества установили, что лечение обструктивного апноэ во сне помогает бороться и с другими недугами, в том числе, кашлем, ночной изжогой, а также хрипами.

Ранее были перечислены другие способы, которые помогут избавиться от храпа во сне.

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