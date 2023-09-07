Мать 12 детей рассказала об участии в выборах в Херсонской области

88-летняя жительница села Вольного Нижнесерогозского района Херсонской области приняла участие в выборах депутатов регионального парламента и поблагодарила членов участковой комиссии за возможность проголосовать. Об этом сообщает Теlegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Общаясь с журналистами, мать 12 детей пожилая женщина выразила надежду на то, что благодаря грядущим изменениям регион будет хорошо жить на протяжении многих лет.

Напомним, 10 сентября состоится единый день голосования. В этот день пройдут выборы глав 26 регионов, в том числе ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, жители 16 субъектов выберут депутатов законодательных собраний, а также депутатов в Госдуму РФ.

Голосование в зоне боевых действий, 15- и 30-километровой зоне от линии соприкосновения в Херсонской области, а также в муниципалитетах с действующим режимом ЧС началось досрочно 2 сентября и завершится 7 сентября.