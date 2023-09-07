Иммунолог рассказал, как эффективнее укреплять иммунитет перед сезоном ОРВИ

Овощи и фрукты в сезон ОРВИ и гриппа помогут укрепить иммунитет эффективнее, чем «баночные» витамины. Об этом kp.ru рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Есть простой, но эффективный совет: сейчас масса свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины. Натуральные витамины лучше усваиваются, а кроме того приятно съесть красивую ягоду и красивый помидор с растительным маслом и лучком. Тут и витамины стадами бегают и отпугивают весь коронавирус», — сказал эксперт.

Кроме того, пожилым людям, пациентам с пониженным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом и обсудить, нужно ли делать прививку от коронавируса, добавил Жемчугов. По его словам, можно также сделать прививку от гриппа перед началом сезона данного заболевания, чтобы быстрее сформировать иммунитет.

Владислав Жемчугов до этого говорил, что россиянам этой осенью в большей степени угрожают два типа инфекции — передающиеся воздушно-капельным путем и кишечные.

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