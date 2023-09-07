Суд смягчил наказание схиигумену Сергию по делу о разжигании ненависти

Мосгорсуд смягчил наказание Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации агентства, срок заключения в колонии Романову сократили на месяц. Вместо семи лет он будет отбывать наказание шесть лет и одиннадцать месяцев.

Как указали в суде, соратнику и пресс-секретарю схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву Мосгорсуд также смягчил срок пребывания в колонии на один месяц — с пяти лет до четырех лет одиннадцати месяцев.

Как передает «Интерфакс», при принятии решения в случае Романова апелляционная инстанция учла его благотворительную деятельность, а в случае Могучева — наличие у него на иждивении родственников.

В 2021 году силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен экс-схиигуменом Сергием. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В ноябре 2021 года Романова приговорили к 3,5 года колонии. В январе 2023 года прокурор потребовал приговорить бывшего схимонаха Сергия к семи годам лишения свободы по делу о разжигании ненависти.

Позднее Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего схимонаха Сергия к увеличению срока заключения на 3,5 года.

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