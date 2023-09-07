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В Ленобласти 62-летний иностранец зашел в бар с торчащим из шеи лезвием ножа

47news: мужчина с ножом в шее зашел в бар в Мурино и испугал посетителей

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Depositphotos

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали гражданина Таджикистана, раненного в шею ножом. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Вечером в бар на Ручьевском проспекте в Мурино зашел гражданин с ножом, который оставался у него в шее. Работницы заведения немедленно обратились в полицию, также на место вскоре прибыла «скорая». Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной в состоянии средней степени тяжести, а правоохранители изъяли нож без рукоятки и начали проверку.

Личность пациента оперативно установили. Им оказался 62-летний уроженец Средней Азии. К настоящему времени известно, что семь лет своей жизни он, отобрав чужую, провел в колонии. Туда мужчина отправился в 2003 году и был освобожден условно-досрочно в конце 2010-го.

По предварительным данным, 6 сентября неподалеку от бара произошла поножовщина, в результате которой и пострадал бывший заключенный. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Приморье посетитель караоке выстрелил в двух человек, потому что ему наступили на ногу.

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