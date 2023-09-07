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В Минздраве заявили об увеличении доли российских лекарств на рынке

Минздрав: доля отечественных лекарств на рынке будет расти, это интерес граждан

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что доля российских лекарств на рынке будет расти.

Он отметил, что это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности.

«Увеличение на рынке доли отечественных лекарств отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом», — сказал Кузнецов.

Помощник министра здравоохранения РФ указал, что этот процесс «будет неизменно продолжаться».

До этого РБК со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group сообщал, что за год ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20%.

Отмечалось, что ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сокращается с 2020 года. Эксперты связывают это со спросом на более дешевые отечественные аналоги. Уточнялось, что за пять лет ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился почти на 36%.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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