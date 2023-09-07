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В Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсом Red Sea Airlines

Росавиация держит на особом контроле ситуацию с рейсом Red Sea Airlines

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Shutterstock

Росавиация держит на особом контроле рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Вопрос выполнения полетов египетской авиакомпании Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что авиакомпаниям поручили обеспечить пассажиров едой и напитками, а также предоставить гостиницы.

До этого в Бразилии заявили о заинтересованности в прямом авиасообщении с Россией.

Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на бразильского посла в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Он заявил, что это поможет увеличить количество русских туристов в Бразилии. Обсуждение данного вопроса находится на ранней стадии.

1 июля Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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