Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене

ФСБ по Хабаровскому краю: местного жителя обвинили в госизмене за переводы ВСУ

Жителя Хабаровского края обвинили в госизмене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ о государственной измене.

«Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — пояснили в региональном управлении ФСБ.

Кроме того, в службе рассказали, что мужчина планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ.

До этого сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина, которого заподозрили в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия. Расследование идет в рамках статьи УК РФ «Государственная измена».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях