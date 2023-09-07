Маленькая девочка ушла с чабанской стоянки в Туве и пропала

Спасатели активно ищут двухгодовалую девочку, которая ушла с чабанской стоянки в среду вечером в Тыве и пропала, сообщает МЧС республики. Об этом пишет РИА Новости.

По информации МЧС, родственники сразу же предприняли поиски, но до сих пор не смогли найти ребенка.

Управление МЧС отправило аэромобильную группировку в Бай-Тайгинский район для участия в поисках.

Всего в поисковых работах участвуют 57 человек и 15 единиц техники, включая сотрудников полиции, администрации и родственников.

Глава Тувы Владислав Ховалыг взял личный контроль над ситуацией и направил спасателей республиканской Службы ГО и ЧС в место происшествия. Он также просил Агентство по делам молодежи организовать и координировать работу волонтеров.

Ранее пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым. Ребенка обнаружил наряд полиции, патрулировавший центр Читы, в ближайшее время в присутствии законных представителей его допросят следователи, будет установлено, совершались ли в отношении несовершеннолетнего противоправные действия.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.