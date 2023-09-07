Роскомнадзор подвел итоги полугодия по блокировкам сайтов

Согласно данным Роскомнадзора по блокировкам сайтов, распространяющих запрещенную в РФ информацию, за первое полугодие 2023 года было заблокировано на 85% больше ресурсов и на 10% — отдельных материалов в сети, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что такая динамика наблюдается из-за расширения оснований для блокировок. Отмечается, что подстегнуть тенденцию может включение в список ряд сайтов, которые распространяют данные о методах обхода блокировок.

По мнению экспертов, в результате пользователи будут полностью лишены доступа к VPN-сервисам, но IT-компании, которые их развивают, рискуют столкнуться с трудностями.

В Совфеде ранее предложили заблокировать VPN-сервисы в RuStore. До этого российские пользователи интернета рассказали о проблемах в работе VPN-сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».