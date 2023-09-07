Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор подвел итоги полугодия по блокировкам сайтов

«Ъ»: число заблокированных в России сайтов по итогам полугодия выросло на 85%

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Согласно данным Роскомнадзора по блокировкам сайтов, распространяющих запрещенную в РФ информацию, за первое полугодие 2023 года было заблокировано на 85% больше ресурсов и на 10% — отдельных материалов в сети, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что такая динамика наблюдается из-за расширения оснований для блокировок. Отмечается, что подстегнуть тенденцию может включение в список ряд сайтов, которые распространяют данные о методах обхода блокировок.

По мнению экспертов, в результате пользователи будут полностью лишены доступа к VPN-сервисам, но IT-компании, которые их развивают, рискуют столкнуться с трудностями.

В Совфеде ранее предложили заблокировать VPN-сервисы в RuStore. До этого российские пользователи интернета рассказали о проблемах в работе VPN-сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях