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Европе предрекли аномальную жару

Bloomberg: Европе предрекли волну аномальной жары до 39 °C

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Michel Euler/AP

Некоторым странам Европы предрекли волны аномальной жары до 39 °C. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что восточная часть Европы в текущий момент страдает от высоких температур, а на западную — обрушились штормы. Аномальная жара пришла в Восточную Европу после аналогичной погоды в Средиземноморье.

Агентство подчеркивает, что в Молдавии температура поднялась до 39 °C. По прогнозам специалистов, в среду, 30 августа, в Румынии, Молдавии и на Украине будет стоять аналогичная температура.

Одновременно с этим в большинстве стран Центральной Европы и в Норвегии наблюдаются штормы и наводнения, а до этого там стояла экстремальная жара, которая спровоцировала лесные пожары и стихийные бедствия.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается аномальное повышение температуры до 28 °C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что в конце лета и начале осени в Москве будет наблюдаться «красивая» погода с температурами до 26 градусов тепла.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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