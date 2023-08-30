В Подмосковье задержали таксиста, домогавшегося 15-летней школьницы во время поездки

Таксиста, который домогался 15-летней пассажирки на глазах у ее восьмилетней сестры, задержали в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 27 августа, сообщает источник. Две сестры ехали на такси от бабушки домой без сопровождения взрослых.

«Таксист начал приставать к 15-летней школьнице прямо в машине. Все это видела восьмилетняя сестренка девочки. Мужчина трогал школьницу и пытался ее поцеловать», — передает телеканал слова источника.

О произошедшем пострадавшая школьница незамедлительно сообщила бабушке — она обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам.

В отношении 31-летнего уроженца Таджикистана, который домогался школьницы, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее в Ленобласти женщина обвинила водителя такси в развращении своей дочери.