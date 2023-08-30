В Австралии серфер получил серьезную травму голени после нападения акулы

В Австралии мужчину госпитализировали в критическом состоянии после атаки акулы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от побережья Порт-Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. Крупная белая акула напала на серфера. Мужчина попытался отбиться от хищника, но сделать это было достаточно сложно. Несмотря на серьезные травмы, мужчине удалось отплыть.

Другие серферы вытащили пострадавшего на берег. По словам очевидца, в этот момент акула попыталась напасть во второй раз, но схватить человека не смогла. Случайно оказавшийся рядом медик оказал необходимую помощь, после чего австралийца увезли в больницу. Там выяснилось, что 44-летний пациент получил серьезные травмы голени и бедра.

После инцидента пляж на некоторое время закрыли. По словам спасателей, на этой территории акулы не нападали на людей уже почти 10 лет.

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