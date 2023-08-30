Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Австралии серфер получил серьезную травму голени после нападения акулы

В Австралии крупная белая акула напала на серфера

close
100%
Shutterstock

В Австралии мужчину госпитализировали в критическом состоянии после атаки акулы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от побережья Порт-Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. Крупная белая акула напала на серфера. Мужчина попытался отбиться от хищника, но сделать это было достаточно сложно. Несмотря на серьезные травмы, мужчине удалось отплыть.

Другие серферы вытащили пострадавшего на берег. По словам очевидца, в этот момент акула попыталась напасть во второй раз, но схватить человека не смогла. Случайно оказавшийся рядом медик оказал необходимую помощь, после чего австралийца увезли в больницу. Там выяснилось, что 44-летний пациент получил серьезные травмы голени и бедра.

После инцидента пляж на некоторое время закрыли. По словам спасателей, на этой территории акулы не нападали на людей уже почти 10 лет.

Ранее в Белизе поймали 500-летнюю акулу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях