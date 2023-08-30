Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Калугой сбили украинский беспилотник

Губернатор Шапша сообщил о падении украинского БПЛА в Калужской области

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский беспилотник упал на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, днем 30 августа в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты ликвидировали украинский БПЛА, обломки которого упали за пределами населенных пунктов.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил Шапша.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не сообщаются.

Утром в этот же день российская система ПВО сбила еще два украинских беспилотника в небе над Калужской областью. Как рассказал Шапша, один из дронов ликвидировали на территории Сухиничского района. В результате инцидента никто не пострадал, но в одном из жилых домов были повреждены окна.

При этом второй дрон заметили в Дзержинском районе. Глава региона подчеркнул, что БПЛА упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Из-за столкновения произошел пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать, указал губернатор.

Ранее украинский дрон атаковал аэропорт в Пскове.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях