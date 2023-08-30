Под Калугой сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник упал на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, днем 30 августа в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты ликвидировали украинский БПЛА, обломки которого упали за пределами населенных пунктов.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил Шапша.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не сообщаются.

Утром в этот же день российская система ПВО сбила еще два украинских беспилотника в небе над Калужской областью. Как рассказал Шапша, один из дронов ликвидировали на территории Сухиничского района. В результате инцидента никто не пострадал, но в одном из жилых домов были повреждены окна.

При этом второй дрон заметили в Дзержинском районе. Глава региона подчеркнул, что БПЛА упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Из-за столкновения произошел пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать, указал губернатор.

Ранее украинский дрон атаковал аэропорт в Пскове.