Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Житомирской области

Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко заявил о повреждении объекта инфраструктуры и железнодорожных путей и возгорании в регионе. Соответствующая публикация была опубликована им в его Telegram-канале.

Тревога была объявлена в 23:17 мск во вторник в Сумской области. К 00:00 мск сирены прозвучали в Полтавской и Черниговской областях. В 00:42 мск к зоне воздушной тревоги присоединились Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, а к 02:16 мск — Винницкая, Житомирская, Киевская и Харьковская области. Еще через 14 минут тревога была объявлена в Хмельницкой области. А в 02:39 мск сирены стали работать и в Киеве.

Также в ночь с 29 на 30 августа поступали сведения о взрывах в Киеве и Киевской области.

19 августа власти Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.