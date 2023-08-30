Над Псковом и областью ограничили полеты самолетов

Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для движения самолетов, передает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в Псковском аэропорту отражают атаку дронов.

27 августа стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, а также рядом с населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как писал Economist со ссылкой на источники, операторы дронов Вооруженных сил Украины получают данные о радарах и средствах противовоздушной обороны от Запада.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.