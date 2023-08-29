В Башкирии приготовили самый большой «Муравейник» в России

Кондитеры Нижнекамска поставили рекорд по приготовлению самого большого пирожного «Муравейник» в России. Изделие вышло весом в 219 кг и попало в Книгу рекордов России, сообщили на сайте организации.

Пирожное изготовили к 26 августа, когда горожане отмечали 60-летний юбилей Нижнекамска. На «Муравейник» ушло 326 яиц, почти 30 кг маргарина, 23 кг сливочного масла, более 60 кг обычной и вареной сгущенки и около 100 кг муки. Приготовление начали за неделю до мероприятия. Готовили сладость порционно, а потом соединили разные части воедино.

После фиксации рекорда пирожное разрезали на порции и угостили им всех желающих.

Ранее в Норильске приготовили и съели мороженое весом 300 кг.