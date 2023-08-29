Петербурженка добилась закрытия ресторана, мешавшего ей запахами и шумом

Жительнице Санкт-Петербурга удалось добиться закрытия соседствующего с ее квартирой ресторана через суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Горожанка обратилась в суд с иском к компании, владеющей рестораном итальянской кухни. Заведение общественного питания располагалось в нежилом помещении на первом этаже ее дома на Итальянской улице и доставляло неудобства своей работой.

Истица пожаловалась на многочисленные нарушения СанПиН со стороны ответчика и объяснила, что страдает от присутствия в ее квартире посторонних запахов, связанных с приготовлением пищи в ресторане, а также повышенного уровня шума и вибрации от ресторанного оборудования. Кроме того, петербурженка указала на самовольную перепланировку помещения, в котором его владельцы разместили ресторан.

Как отмечается, в суд ответчик не явился, доверив защиту своих интересов представителю, который иск не признал и просил судью отказать истице в удовлетворении требований. По его данным, уровень шумов и вентиляционных выбросов от работы заведения не превышает допустимых нормативов.

Однако судья признала перепланировку помещения незаконной, а также отметила, что хозяева квартир не давали предприятию своего разрешения на размещение воздуховода на фасаде дома.

В итоге суд запретил ООО «Променад» осуществлять деятельность по организации общественного питания в нежилом помещении дома №11 по Итальянской улице, пока контролирующие органы не дадут заключение о возможности устройства и работы вентиляции, установленной в ресторане.

Ранее в Москве дворник пригрозил активисту расправой за фотографии неубранной детской площадки.