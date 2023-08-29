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В Твери двухлетняя девочка вдохнула кристаллы марганцовки и попала в реанимацию

В Твери спасли двухлетнюю девочку, проглотившую марганцовку

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Детская областная больница - Тверь/VK

Врачи Детской областной клинической больницы в Твери вылечили ребенка из Торопецкого района с ожогами ротовой полости и ротоглотки, двухлетняя девочка проглотила кристаллы марганцовки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в начале августа, девочка находилась дома с матерью, пузырек с марганцовой упал со шкафа, ребенок отрыл бутылочку зубами и проглотил несколько кристаллов. Мать вызвала скорую помощь, девочка начала задыхаться из-за отекшей слизистой и ожога.

Пострадавшая не могла дышать самостоятельно, ребенка пришлось перевести на ИВЛ, бортом санавиации ее доставили в детскую областную клиническую больницу.

«Опасность попадания нерастворенных кристаллов марганцовки на слизистую заключается в том, что они ее прожигают и погружаются все глубже и глубже в ткани, пока полностью не растворятся. Ткани в месте ожога погибают и отторгаются. В результате ни глотать, ни дышать самостоятельно человек не может», — объяснили медики.

Две недели девочка находилась под постоянным контролем врачей в отделении реанимации, сейчас состояние ребенка не вызывает у медиков опасений, она выписана на амбулаторное лечение.

Ранее хирурги извлекли 23 магнитных шарика из желудка четырехлетнего ребенка.

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