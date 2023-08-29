Власти подтвердили крушение вертолета в Челябинской области

Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов подтвердил, что вертолет Ми-8 потерпел в регионе крушение. Об этом сообщает ТАСС.

«Да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос о вертолете.

Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил в Telegram-канале, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе Красного Поля Сосновского района.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя. Как писал Telegram-канал 112, очевидцы видели, что перед тем, как упасть, вертолет сильно болтало из стороны в сторону, а затем он «камнем пошел вниз». На борту вертолета находились четыре человека.

Кроме того, Telegram-канал Mash писал, что предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость.

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