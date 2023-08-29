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Mash назвал предварительную причину крушения Ми-8 в Челябинской области

Mash: плохая видимость могла привести к падению Ми-8 в Челябинской области

Предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным его источника, вертолет мог зацепиться за высоковольтные провода, из-за чего и рухнул на землю.

СМИ отмечает, что полет Ми-8 был тренировочным, на его борту находились двое курсантов и пилот-инструктор.

Очевидцы рассказали, что перед крушением вертолет закружился на месте, а затем резко пошел вниз.

Mash уточняет, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный. Рядом с ним расположена трасса М5 и военный аэродром Шагол.

До этого была озвучена еще одна предварительная версия произошедшего. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что вертолет мог упасть из-за отказа двигателя.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Он подчеркнул, что жители и жилые строение не пострадали.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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