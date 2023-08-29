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В Подмосковье врачи спасли мужчину, который неделю принимал таблетки для потенции

В Подмосковье мужчина неделю пил таблетки для потенции и потерял сознание

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В Подмосковье 52-летний мужчина потерял сознание после того, как неделю принимал таблетки для потенции. Об этом сообщает минздрав региона.

По словам медиков, пациент поступил в тяжелом состоянии. У него наблюдалось пониженное давление. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию и высокий риск поражения печени. Более того, у него могут проявиться проблемы с почками.

«В экстренном порядке мужчина был переведен в отделение анестезиологии и реанимации», — сообщается в публикации.

Пациент пришел в сознание только после терапии. В беседе с врачами выяснилось, что пострадавший женат уже неделю, все это время россиянин много пил и употреблял препараты, улучшающие потенцию. Организм не выдержал такой нагрузки, поэтому не смог работать полноценно.

Ранее в Москве женщина отдала аферистам 250 тысяч рублей за таблетку от выдуманной болезни.

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