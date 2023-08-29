В Сибири посетитель бара напал на фельдшера, который приехал к нему на вызов

В Алтайском крае мужчина напал на работника «скорой», который приехал к нему на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в одном из питейных заведений Бийска в микрорайоне Зеленый клин. Посетителю бара стало плохо и ему вызвали врачей. Когда «скорая» прибыла на место, мужчина лежал на полу. Фельдшер наклонился к пострадавшему, чтобы помочь ему, но тот резко ударил медика кулаком в лицо.

На место инцидента вызвали полицию. Фельдшер написал на своего обидчика заявление.

Ранее в Челябинске мужчина съел мухоморы и напал на фельдшера скорой помощи.