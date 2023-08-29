В ФРГ хотят арестовать россиянина, подозреваемого в нарушении санкций Евросоюза

Прокуратура ФРГ получила от следственного судьи Федерального суда ордер на арест имеющего гражданство Германии и России Вальдемара В., сообщает ТАСС, ссылаясь на федеральную прокуратуру в Карлсруэ.

Мужчину подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, включая обход санкций Евросоюза против России.

«Следственный судья Федерального суда вчера (28 августа. — «Газета.Ru») выдал ордер на арест подозреваемого и распорядился о дальнейшем содержании под стражей до суда», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, Вальдемар является управляющим директором двух компаний по торговле электронными компонентами, основанных в Сааре. С января 2020 года по март 2023 года он поставлял электронные компоненты российской компании, которая занимается производством военной техники и аксессуаров, включая беспилотник «Орлан-10», который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине.

Для обхода санкций предприниматель сначала импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а после экспортировал их в Россию. После начала спецоперации в феврале прошлого года предприниматель начал транспортировать товары в Россию через Дубай и Литву с помощью продвинутых получателей в третьих странах.

Общая стоимость переданных в нарушение запрета компонентов составляет около €715 тысяч.

Ордер на арест следственного судьи Федерального трибунала заменяет ордер на арест окружного суда Мангейма от 8 марта 2023 года, на основании которого мужчина уже находился под стражей с 9 марта текущего года.

Федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела 20 марта текущего года из-за особой важности.

26 августа в Италии полиция задержала россиянина по международному ордеру на арест.

Ранее обвиняемого в финансировании терроризма экстрадировали из Южной Кореи в Россию.