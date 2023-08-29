В Подмосковье двух пенсионерок заметили за ритуалом, который они проводили над собакой

Жительниц Подмосковья обвиняют в проведении ритуалов с животными. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. Очевидцы обратили внимание на двух пенсионерок, которые проводили обряд над знакомой бездомной собакой. Местным жителям удалось заснять, как женщины ходят вокруг животного и произносят заученные слова.

После мероприятия пенсионерки перемотали пса скотчем и попытались увезти к себе. Они утверждали, что животному нужна прививка от бешенства, при этом горожане не замечали за собакой агрессии.

Очевидцу удалось прогнать женщин и освободить животное. Сейчас пострадавшая собака находится дома у волонтера, так как пенсионерки могут напасть снова. По словам местных жителей, это не первый подобный случай с участием этих россиянок.

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