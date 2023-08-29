В Госдуме рассказали о планах обсудить совершенствование системы ЕГЭ

ЕГЭ вызывает множество претензий со стороны граждан, в том числе из-за сложности заданий и большой психологической нагрузки на школьников, поэтому вопрос усовершенствования госэкзамена планируют обсудить в Госдуме. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава профильного комитета Ольга Казакова.

«Действительно, ЕГЭ, несмотря на то, что он был повсеместно введен более 15 лет назад, по-прежнему вызывает многочисленные вопросы. Ответа на них требуют и современные реалии, в том числе перестройка системы высшего образования. Расставить все точки над i должно профессиональное сообщество. Поэтому совершенствование системы ЕГЭ будет вынесено на обсуждение экспертов на площадке Госдумы уже этой осенью», — поделилась депутат.

По ее словам, в рамках встречи будут рассмотрены различные инициативы по усовершенствованию экзамена и предложению альтернативных вариантов. Она добавила, что перед депутатами стоит задача найти такой вариант экзамена, который позволит «получить высококвалифицированных, здоровых и счастливых граждан».

26 августа сообщалось, что в ЕГЭ по истории в 2024 году включат задания, связанные со спецоперацией и новыми регионами.

Заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров до этого сказал, что педагоги литературы и русского, филологи, словесники ошеломлены изменениями, которые произошли в ЕГЭ по литературе, передавала «Общественная служба новостей».

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