Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили автоматически возвращать средства за опоздание поезда

Депутат ГД Федоров призвал автоматически возвращать средства за опоздание поезда

close
100%
Shutterstock

Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением рассмотреть возможность в автоматическом режиме возвращать средства за опоздание поезда пассажирам, оплатившим билет дистанционно банковской картой. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день для оформления возврата средств, пассажиру необходимо заполнить бумажный бланк претензии, указав в нем банковские реквизиты, по которым будет начисляться компенсация. Однако, по его словам, не все граждане имеют при себе такие данные, поэтому не могут оперативно передать бумагу персоналу поезда и вынуждены тратить свое время уже по прибытии в пункт назначения.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения автоматического возврата средств при опоздании скоростного поезда к пункту назначения в случае, если пассажир приобрел билет дистанционно, безналичным способом с помощью банковской карты», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что Министерство транспорта РФ в 2022 году утвердило новые правила перевозок пассажиров и багажа по железной дороге. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года и являются основным документом, регламентирующим в РФ перевозку по железной дороге.

Ранее в России запретили высаживать из поезда безбилетника до 16 лет без полиции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях