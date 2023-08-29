В России предложили автоматически возвращать средства за опоздание поезда

Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением рассмотреть возможность в автоматическом режиме возвращать средства за опоздание поезда пассажирам, оплатившим билет дистанционно банковской картой. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день для оформления возврата средств, пассажиру необходимо заполнить бумажный бланк претензии, указав в нем банковские реквизиты, по которым будет начисляться компенсация. Однако, по его словам, не все граждане имеют при себе такие данные, поэтому не могут оперативно передать бумагу персоналу поезда и вынуждены тратить свое время уже по прибытии в пункт назначения.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения автоматического возврата средств при опоздании скоростного поезда к пункту назначения в случае, если пассажир приобрел билет дистанционно, безналичным способом с помощью банковской карты», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что Министерство транспорта РФ в 2022 году утвердило новые правила перевозок пассажиров и багажа по железной дороге. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года и являются основным документом, регламентирующим в РФ перевозку по железной дороге.

Ранее в России запретили высаживать из поезда безбилетника до 16 лет без полиции.