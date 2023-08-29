Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое явление было зафиксировано в 04:58 по времени UTC (07:58 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к северо-западу от города Аксарай, в котором проживает 152 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки заявлял, что в Стамбуле в результате ожидающегося нового землетрясения могут обрушиться 600 тыс. домов. При этом он отметил, что порядка 1,5 млн домов могут снести из-за возможного землетрясения.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее в Турции произошло еще одно землетрясение.