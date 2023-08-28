Живого червя длиной 8 см извлекли хирурги из мозга женщины

Австралийские хирурги впервые извлекли живого червя из мозга человека. Об этом сообщает The Guardian.

64-летняя женщина обратилась за помощью с жалобами на боли в животе в больницу Канберры еще в 2021 году, спустя еще год к неприятным ощущениям добавились депрессия и кратковременная потеря памяти. Пенсионерку направили на обследование, в ходе МРТ в головном мозге была выявлена патология, требующая хирургического вмешательства.

Во время операции хирурги обнаружили в мозге пациентки живого червя длиной 8 сантиметров. После исследования паразита в лабораторных условиях выяснилось, что это подвид червей, которые часто встречаются у питонов, его латинское название Ophidascaris robertsi.

Врач-инфекционист городской больницы предположил, что женщина могла заразиться личинками паразита, когда употребляла в пищу зелень или прикасалась к траве, по которой могли проползать распространенные в регионе питоны.

Случай в Канберре стал первым в мире, когда этого паразита обнаружили у человека.

Ранее хирурги вырезали из груди волгоградца живого 15-сантиметрового червя.